Hidayet Türkoğlu: 'İnşallah sorunsuz bir şekilde, hak edenin kazanacağı final izleriz”

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi son maçı için, “İnşallah sorunsuz bir şekilde, hak edenin kazanacağı final izleriz. Herkesin keyif alacağı, mutlu olacağı bir son maç olur. Hak edene de biz federasyon olarak kupayı veririz” dedi.

Başkan Türkoğlu ayrıca Kadın Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk hedefinin Olimpiyatlara gidebilmek için ilk 6 olduğunu belirtti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde medya günü düzenledi.

Burada Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Federasyon olarak çok önemli bir sürece girdiklerini belirten Türkoğlu, “Kadın ve Erkek Milli Takımımızın Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesinde takımımızın yanında olmamız bizi çok mutlu etti. Kadın Milli Takımı, federasyon olarak bizim gurur kaynağımız. İki defa Olimpiyata gitmiş, çok güzel başarılar elde etmiş, şu anda da üçüncüsünü başarabilmek için önlerinde güzel bir Avrupa Şampiyonası var. Gerek Ceyhun hoca gerekse de sporcu arkadaşlar bu turnuvanın önemli olduğunun bilincinde. Biz de yönetim olarak her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bize düşen görevi bakanlığımızla birlikte her zaman yerine getirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ilk başta önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Olimpiyatlara katılabilmek için ilk 6. Bunu garantiledikten sonra inşallah o süreçte güzel bir başarı da gelirse moral anlamında, ülke anlamında herkesin gurur duyacağı süreç ile karşı karşıya kalırız. Hepsine inanıyoruz. Ülke olarak da hem oraya gelenlerle hem televizyon başındakiler dualarını eksik etmeyecektir” diye konuştu.

“Devletimiz her zaman yanımızda” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın eşinin millilere yemek vermesinin hatırlatılması üzerine Hidayet Türkoğlu, “Saygıdeğer hanımefendi de geçen gün Kadın Milli Takımımıza yemek verdi. Devletimiz her zaman yanımızda. Saygıdeğer hanımefendi, başta kadın sporcuları, daha sonra da tüm sporculara desteğini esirgemeyen ve onların yanında olan biri. O akşam da bizleri Hüber Köşkü’nde misafir etti. Güzel bir gece geçtiğine inanıyorum. Bütün sporcu arkadaşlarımız, bu süreçte devletin desteklerini arkalarında hissedeceklerdir” şeklinde konuştu.

“İtalya grupta kağıt üzerinde en zorlu rakibimiz” Gruptaki rakipler hakkında da konuşan Başkan Türkoğlu, “Bu turnuvalarda her maç çok anlamlı. Önemli olan turnuvaya nasıl başlayacağınızdır. İlk maç İtalya ile. Grubumuzda kağıt üzerinde en zorlu rakibimiz. İnşallah takımımız turnuvaya da iyi başlar. İtalya galibiyeti ile büyük bir moral bulacaklardır. İnşallah öyle de devam eder. Çünkü grubu birinci bitirdiğiniz takdirde çeyrek finale yükseliyorsunuz. Yaklaşık 2-3 gün kazanıyorsunuz. Dinlenmek açısından da, çeyrek finale hazırlanmak açısında da iyi bir zamana sahip oluyorsunuz. Her maç önemli olacaktır. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. “İnşallah herkesin keyif alacağı, mutlu olacağı bir son maç olur” Son olarak Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi son maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkoğlu, “Gerek televizyon başındakiler olsun, gerek salonları dolduran seyircilerimiz olsun gerçekten inanılmaz bir seri izlediklerini düşünüyorum. Her iki takımın da deplasmanda birbirlerini yendikleri bir seri izliyorum ve durum 3-3. İnşallah sorunsuz bir şekilde, hak edenin kazanacağı final izleriz. Bütün takımlarımızı yıl boyunca göstermiş oldukları performanslarından dolayı kutlamak istiyorum. Hak etmiş iki takımımızı, başta Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’yu gerek Euroleague’deki performanslarından gerek de buradaki final serisindeki performanslarından dolayı kutlamak istiyorum. Yoğun bir tempoda mücadele ediyorlar. İki günde bir maç oynuyorlar. İnşallah sporcu arkadaşlarımız takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak bir sakatlıkla karşılaşmaz. Yarın akşam inşallah herkesin keyif alacağı, mutlu olacağı bir son maç olur. Hak edene de biz federasyon olarak kupayı veririz” değerlendirmesinde bulundu.