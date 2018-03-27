'Hedefimiz, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak' - ANTALYA
"Hedefimiz, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak" - ANTALYA - Mardan Stadı dışı - VAR aracındaki hakem Cüney Çakır'ın poz vermesi - MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun açıklamaları - VAR aracından detay"Hedefimiz, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak" - MHK Başkanı Namoğlu: - "Hedefimiz, kupa finali gibi olan bazı maçlarda deneyip, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak"ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, gelecek sezonda Türkiye'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini uygulatmayı hedeflediklerini söyledi.
VAR, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) izin alınarak, Antalya 'daki Mardan Stadı'nda Azerbaycan ile Makedonya milli takımları arasında oynanan hazırlık maçında çevrim içi olarak uygulandı.Karşılaşmayı yöneten Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yaptı. Ali Palabıyık'ın 4. hakem olarak görev aldığı maçta, Cüneyt Çakır VAR, Hüseyin Göçek ise Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) görevini üstlendi.VAR uygulamasını yerinde inceleyen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, karşılaşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, VAR uygulamasının Türkiye'de ilk kez, dün Antalya 'da Finlandiya'nın Malta'yı 5 - 0 yendiği hazırlık maçında çevrim içi uygulandığını anımsattı.VAR sisteminden, tartışmalı gol, penaltı, ihraç kararlarında istifade edilebileceğine işaret eden Namoğlu, buradaki amacın oyunun akışı durmadan minimum müdahale, maksimum kazanç olduğunu vurguladı.Namoğlu, VAR uygulamasıyla hakemin saha içinde göremediği pozisyonlarda ekran başındaki hakemle koordine halinde doğru kararı vermesinin hedeflendiğine dikkati çekti.VAR sisteminin "skandal" olarak nitelendirilen gol, penaltı, ihraç ve yanlış ihraç kararlarına karşı kullanılabileceğini aktaran Namoğlu, bu konuda eğitimin sene başından beri devam ettiğini belirtti. - "Biz de hazır olmak istiyoruz"Namoğlu, kendilerinin bu konuda her türlü desteği vererek, VAR sistemin en kısa sürede sağlıklı bir şekilde Türkiye liglerinde uygulanmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:"Hedefimiz, kupa finali gibi olan bazı maçlarda deneyip, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak. Herkesin bildiği gibi dünya kupasında VAR sistemi uygulanacaktır. Dünya Kupası'nda uygulanacak VAR sisteminin teknik direktörlüğünü, yine bizim eğitim danışmanımız Roberto Rosetti yapmaktadır. Rosetti, yeri geldiğinde bizim arkadaşlara burada eğitim vermektedir. Dünya Kupası'nda uygulanacak olan bu sistem ile bütün dünyada VAR sisteminin ne derece sağlıklı, yararlı olduğuna dair dünya futbol kamuoyu da değerlendirmesini yapmış olacaktır. Biz de hazır olmak istiyoruz. VAR sistemi Avrupa'da yayılmaktadır. Türkiye olarak geri kalmamamız gerekir. Biz de bu çalışmaları yaparak, Avrupa'da uygulanmaya koyan ülkelerin seviyesine gelebilmek için çalışmalar devam ediyor. Sağlıklı bir çalışma içinde olduğumuzu düşünüyorum ve dolayısıyla en kısa sürede bu çalışmaları tamamlamış olacağız." - MaçSeremoni sırasında iki ülke milli marşları okunduktan sonra kısa süreli elektrik kesintisinin yaşanması nedeniyle karşılaşma, 5 dakika geç başladı. Azerbaycan'ın 6. dakikada Richard Almeida'nın penaltıdan attığı golle üstünlük sağladığı maçta, Makedonya 22. dakikada Aleksandar Trajkovski'nin kaydettiği golle skora eşitlik getirdi.İlk yarısı 1 - 1 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca, Azerbaycan ile Makedonya sahadan beraberlikle ayrıldı.Karşılaşmayı, MHK Başkanı Namoğlu'nun yanı sıra birçok Süper Lig hakemi de takip etti. - Çevrim içi uygulama nasıl yapılıyor?"Minimum müdahale, maksimum fayda" parolasıyla gerçekleştirilen VAR sisteminin çevrim içi uygulamalarında, maçın hakemi, araçta bulunan Video Yardımcı Hakem'le doğrudan iletişim kuruyor.VAR kapsamına giren pozisyon ile ilgili Video Yardımcı Hakem, müsabaka hakemini uyarıyor. Müsabaka hakemi gerekli görürse saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izledikten sonra kararını değiştiriyor. Uygulamaya göre son karar müsabaka hakeminde oluyor.