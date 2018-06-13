"Hedefim dünyanın zirvesine oturmak" - MUĞLA - Yeşim Bostan antrenmanda ok atma detayları - Milli Sporcu Yeşim Bostan ile röportaj"Hedefim dünyanın zirvesine oturmak" - Milli okçu Yeşim Bostan: - "En başından beri söylediğim hedefim dünyanın zirvesine oturmak, dünyanın bir numarası olmak. Basamak basamak bu merdivenleri çıkıyorum" - "Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ikinci ayağında daha önce almış olduğum gümüş madalya zincirini kırmayı başardım ve ev sahibi ülke olarak düzenlediğimiz bu yarışmada İstiklal Marşımızı okutarak altın madalya kazandım"MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Okçulukta uluslararası organizasyonlarda elde ettiği madalyalarla adından söz ettiren milli sporcu Yeşim Bostan, "En başından beri söylediğim hedefim dünyanın zirvesine oturmak, dünyanın bir numarası olmak. Basamak basamak bu merdivenleri çıkıyorum." dedi. Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası ikinci ayak müsabakalarında kadınlar makaralı yayda altın madalya kazanan Yeşim Bostan, gözünü dünyanın zirvesine dikti.Yeşim, yıl içerisinde katılacağı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın dördüncü ayak yarışmaları ile Dünya Kupası finallerinin hazırlıklarını memleketi Muğla 'da sürdürüyor.Yeşim Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da altın madalya almanın çok büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.Elde ettiği şampiyonluğu çok istediğini vurgulayan Yeşim, "Geçtiğimiz sezon da daha önce kıyısından döndüğüm birçok yarışma oldu. Bakıldığı zaman başarılı bir sezon geçirdim ve çok güzel dereceler elde ettim. Ama artık şeytanın bacağını kırmam gerekiyordu. Bunu kendi ülkemde başarmak gerçekten benim için çok önemliydi. Bunu başardığım için çok mutluyum." diye konuştu. - "En iyi 8'de 2 Türk sporcu yarışacak"Antalya'da elde ettiği derece sayesinde Dünya Kupası finallerine de bir bilet daha aldığını belirten Yeşim Bostan, "Finaller bu sene ülkemizde düzenlenecek. Benim Dünya Kupası finallerine bilet almamın en büyük avantajı ise finallerin ülkemizde düzenlenmesi sebebiyle bir kişi ülke kontenjanımız vardı. Ben katılmaya hak kazandığım için bir Türk sporcu daha ülke kontenjanından finallerde yarışma şansı kazanacak. Dünyanın en iyi 8'inde 2 Türk sporcu yarışacak. Bu gerçekten gurur verici bir şey." değerlendirmesinde bulundu.Antalya'dan hemen sonra bu yıl 6'ncısı düzenlenen Fetih Kupası yarışları için İstanbul'a gittiğini anlatan Yeşim, organizasyona katılan dünya çapında ses getirmiş sporcuları eleyip yarışları şampiyon olarak tamamladığını anlattı.Okçulukla tanıştığı ilk andan itibaren hedefini büyük tuttuğunu ve dünya arenasında isminden söz ettirilmesi için çaba gösterdiğini aktaran Yeşim Bostan, şöyle konuştu:"En başından beri söylediğim hedefim dünyanın zirvesine oturmak, dünyanın bir numarası olmak Basamak basamak bu merdivenleri çıkıyorum. Bunu ilk söylemeye başladığımda ilk 10'daydım. Daha sonra beşinciliğe çıktım. Şu an dünyanın üç numarasıyım. Hedefim dünyanın bir numarası olmak. Bunun için önümde güzel yarışmalar var. Bu yarışmaları en iyi şekilde geçirip zirveye yerleşmek istiyorum."Yeşim, bu yıl Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın dördüncü ayak yarışmaları ile Dünya Kupası finalleri olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"İlk olarak Dünya Kupası'nın dördüncü ayak yarışması için temmuz ayında Berlin'de olacağım. Burada son Dünya Kupası'nda elde etmiş olduğum derecemi tekrarlamak istiyorum. Daha sonra ise Avrupa Şampiyonası var. Burada da hedefim ülkemi hak ettiği yerlere çıkarmak."Son olarak Samsun'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerine katılacağını vurgulayan Yeşim Bostan, geçen yılki finallerde bronz madalya ile kadınlarda ilk final madalyasını kazandırdığını, bu sene bunu altın madalyaya taşımak istediğini kaydetti.