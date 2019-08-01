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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hazırlık maçı - Yukatel Denizlispor: 0 - Göztepe: 0 - AFYONKARAHİSAR

Hazırlık maçı - Yukatel Denizlispor: 0 - Göztepe: 0 - AFYONKARAHİSAR

- Hazırlık maçı - Yukatel Denizlispor: 0 - Göztepe: 0 - Maçtan görüntülerFutbol: Hazırlık maçı - Yukatel Denizlispor: 0 - Göztepe: 0AFYONKARAHİSAR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile Göztepe, hazırlık maçında 0 - 0 berabere kaldı. Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Yukatel Denizlispor, Stachowiak, Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Murawski, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Rodallega ilk 11'i ile başladı.
Göztepe ise Pimparel, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Tarauco, Berkan Emir, Castro, Poko, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Eren Derdiyok ilk 11'i ile sahaya çıktı.Karşılaşmada iki takım da gol atamadı ve maç 0 - 0 bitti.

Karahisar Hazırlık Maçı 

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