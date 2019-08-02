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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Hazırlık maçı yarıda kaldı - AFYONKARAHİSAR

Hazırlık maçı yarıda kaldı - AFYONKARAHİSAR

- Balıkesirspor - Afjet Afyonspor hazırlık maçı - Maçtan görüntüler - Kavga ve gerginlik görüntüleri - Takımların sahadan çıkması Afyonkarahisar 'da hazırlık maçı yarıda kaldı - Balıkesirspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanan hazırlık maçı, saha içinde yaşanan olaylar yüzünden yarıda kaldıAFYONKARAHİSAR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor ile oynadığı hazırlık maçı, futbolcular arasında çıkan tartışmanın ardından soyunma odasına giden Balıkesirsporlu oyuncuların sahaya dönmemesi nedeniyle yarıda kaldı.Zafer Stadyumunda oynanan hazırlık maçı 2 - 1 Balıkesirspor'un üstünlüğüyle devam ederken, 62. dakikada Balıkesirsporlu Furkan ile Afjet Afyonsporlu Mehmet Tosun, iki mücadele sonrası tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraftarların sahaya içinde su bulunan pet şişe atmasıyla gerginlik arttı. Olayların büyümesi üzerine Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, takımını soyunma odasına götürdü.Karşılaşmanın hakemleri bir süre bekledikten sonra Balıkesirspor takımının sahaya dönmemesi üzerine maçı bitirdi.

Karahisar Rektör Hazırlık Maçı 

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