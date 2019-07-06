Hatayspor’da yeni başkan Nihat Tazearslan oldu

-Saygı duruşu ve istiklal marşı okunurken detay

-Divan üyeleri detay

-Tazearslan ve Maden detay

-Maden konuşma

-Oylama yapılırken detay

-Nihat tazearslan konuşma

-Kongre genel detay



- - Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan:- “Hedef Süper Lig” HATAY



- Hatayspor’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi. Hatayspor Başkanı Tazearslan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.



Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor’da, Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongre, Prof. Dr. Mehmet Maden'in faaliyet raporunu okumasıyla devam ederken, toplantıda yapılan tüzük değişikliği ile 19 olan yönetim kurulu üye sayısı, 13 kişiye indirildi. Denetleme kurulu raporları okunup ibra edilirken, tek liste halinde gidilen başkanlık seçiminde, Nihat Tazearslan başkanlığındaki liste divan başkanına sunuldu. Başka bir adayın çıkmadığı kongrede oy birliği ile Tazearslan, Hatayspor’un yeni başkanı seçildi. Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, “Mehmet Maden başkanlığındaki yönetim çok güzel işler başardı. 3 sene önce Hatayspor’umuz 3. Lig’e düşme durumundaydı. O noktadan bugünlere geldik hep birlikte. Çok büyük çileler, emekler verildi.

Hedefimiz Süper Lig. İnşallah yeni yönetim Hatay'ımıza, Hatayspor'umuza hayırlı olur. Bu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederim” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

