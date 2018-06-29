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- "Hatay Store" açıldı- Hatayspor ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takımı’nın resmi ürünlerinin yer aldığı Hatay Store hizmete açıldı HATAY



- Spor Toto 1. Lig'e yükselen Hatayspor ve Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’nın resmi ürünlerinin yer aldığı Hatay Store açıldı. Antakya’da gerçekleşen açılış törenine Hatayspor Başkanı Mehmet Maden, Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal, Arsuz Belediyesi Başkanı Nazım Culha, Hataysporlu futbolcular, eski milli futbolcu Gökhan Zan ve Hataylı taraftarlar katılım gösterdi. Açılışta konuşan Hataysporlu futbolcular Caner Hüseyin Bağ ve Akın Alkan, Hatay Store’nin Hatayspor’a ve Hatay’a hayırlı olması dileklerinde bulundular. Hatayspor Kulübü Başkanı Mehmet Maden, kurumsallaşan Hatayspor’un ilk ticari işletmesinin Hatay Store olduğunu belirtti.

Başkan Maden, “Hatay Store sadece Hatayspor’un değil Hatay’daki tüm takımların bir satış mekanıdır. İlerleyen süreçte amatör kulüplerinde tabi onlar istediği süreçte ürünleri yer alabilecek” dedi.

İskenderun’da yer alan Hataylı taraftarlara da müjdeli haber veren Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden, yakın zamanda Hatay Store’nin 2. şubesini İskenderun’da açacaklarını ve taraftarların isteği üzerine bir tanede gezici storenin Antakya Atatürk Stadyumu önünde taraftarlara hizmet vereceğini ifade etti.

Gerçekleşen açılış töreninin ardından Hataysporlu futbolcular ve protokol toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

