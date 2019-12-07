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- Hasan Çavuşoğlu: "Muslera tek başına maçı aldı"- Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu:- "En kötü 1 puanla dönmemiz gerekirdi"- "Penaltıda sıkıntı yok"- "İkinci yarı tek kale oynadık" İSTANBUL



- Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın yaptığı kurtarışlarla tek başına maçı aldığını söyledi.



Üzgün olduğunu belirten Çavuşoğlu, "En kötü 1 puanla dönmemiz gerekirdi" dedi.

Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galataaray’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "İkinci yarı tek kale oynadık. İlk yarıda Galatasaray’ın iki tane pozisyonu vardı. Bizim de ilk yarıda son 1 dakikada pozisyonumuz vardı. İkinci yarı tek kale bir maç vardı. Muslera’yı tebrik ederim. Bizimkiler beceriksiz ama Muslera’yı da tebrik ederim. Kimse alınmasın ama Muslera tek başına maçı aldı. Kötü oynamadık, iyi oynadık. Özellikle ikinci yarı 5-6 tane yüzde yüz pozisyonumuz var. Galatasaray’ın ikinci yarı pozisyonu yok. 1 tane atamadık. Çok üzgünüm. En kötü 1 puanla dönmemiz gerekirdi. 1 tane gol atsak 2-3 yapma şansımız da olabilirdi. Cisse'lik bir olay yoktu. Diğer arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. Her futbolcu kaçırır. Tabi ki önemli bir oyuncu. Geçen haftada yoktu. Yerine oynayan oyuncularımız canla başla mücadele etti" şeklinde konuştu.

"Penaltıda sıkıntı yok" Galatasaray’ın kazandığı penaltı hakkında da yorum yapan Çavuşoğlu, “Penaltıda bir sıkıntı yok, verilebilir. Ama aynı pozisyonda izleyin Beşiktaş maçında Atiba’nın pozisyonu var. Çifte standart burada başlıyor. Orada vermiyorsan burada da vermeyeceksin. Orada veriyorsan burada da vereceksin. Tabi ki penaltı. Hepsine de verilmesi lazım" ifadelerini kullandı. "İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi ama 1 tane gol atamadık" Galatasaray Muslera ile kazandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile beraber maçı izledik. ‘Muslera’nın maçı oldu’ dedi.

O da aynı fikirde. Muslera zaten inanılmaz peş peşe kurtarışlar yaptı. Son dakikalarda topu bile oyuna sokmakta geciktirdiler. Galatasaray’ı tebrik ederiz. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi ama 1 tane gol atamadık" diye konuştu.





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