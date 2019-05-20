Hamza Hamzaoğlu: 'Matematiksel olarak halen şansımız var'



- Fenerbahçe mağlubiyeti ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Son hafta çıkıp aynı şekilde mücadele edeceğiz. Matematiksel olarak halen şansımız var” dedi.

Süper Lig’in 33. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe’nin BB Erzurumspor’u 1-0 yendiği müsabakanın ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi mücadele ettiklerini fakat penaltı pozisyonundan sonra oyun dengelerinin bozulduklarını ifade ederek, “Bugün kazanmamız gereken bir maçtı ama maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Matematiksel olarak halen şansımız var. Oyunu baştan tutmaya çalıştık. Oyunumuzu üçüncü bölgeye yığarak kazanmayı amaçlıyorduk. İstediğimiz gibi gelişiyordu oyun ama ta ki penaltı pozisyonuna kadar. Biz ne yapalım oyuncularımıza ceza sahasına girince yere mi atın diyelim. Biz dürüst olun kendinizi atmayın haksız kazanç yapmayın dedik. Maalesef bu adaleti dağıtanlar doğru yerlere hakkı vermiyor. Biz yine dürüst oynamaya devam edeceğiz. Çok hakkımız yendi. Hakem bugün iyi bir maç yönetti ama VAR hakemi pozisyonda ısrarla çağırıyorsa bizim Sunu’ya da aynısı oldu ona da çağırsaydı. Çok konuşmak istemiyorum. Eğer kural hatası varsa biz atmosferden bunu atlamış olabiliriz ama bunu inceleyeceğiz. Oyuncularımız engelleniyor ama kendini atmayınca penaltı verilmiyor. Penaltı pozisyonunda çarpışılıyor ama penaltı veriliyor. Ufak temaslara penaltı verilmiyor. Eğer buna vereceksen bütün ufak temaslara ver. Bir futbol ortamında herkesin oturup beraberce bir karar alması lazım. Herkes hata yapar ama herkesin biraz daha dikkatli olması lazım. Rashad Muhammed davranışlarından dolayı kadro dışı bıraktık o yüzden maç kadrosunda yoktu. En son ki yaptığı davranıştan dolayı ise antrenmandan attım. Neyin ne olacağı belli olmaz biz çıkıp yine aynı şekilde maçımızı oynayacağız” dedi.



