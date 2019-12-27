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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Hamza Hamzaoğlu: “Hakemlerin birçok maçta kafalarını çevirdiklerini gördüm”

Hamza Hamzaoğlu: “Hakemlerin birçok maçta kafalarını çevirdiklerini gördüm”

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

- İSTANBUL

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- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bazen sahadan birilerini atmak kolay ama hakemlerin asıl işi 11-11 maçı bitirmek. Birçok maçta da kafalarını çevirdiklerini gördüm. Demek ki görmek istediklerini görüyorlar” diye konuştu.
Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Buradaki güzel bir keyifli akşam yaşayalım istiyorduk ama bizim açımızdan keyifli olmadı. Ama kırmızı kartlar bizi eksik bıraktı ve sahada istediğimiz gibi bir oyun çıkmadı. Burada tabii Nadir ilk kırmızı kartta hakeme herhalde küfür ettiğini yazdılar rapora. Suç var evet cezası olmalı ama bir de şu suça giderken neden onu yapıyor ona da bakmak lazım. Vida’nın tekmesine faul vermiş olsaydı bunları konuşmayacaktık. Bazen sahadan birilerini atmak kolay ama hakemlerin asıl işi 11-11 maçı bitirmek. Bir çok maçta da kafalarını çevirdiklerini çok gördüm. Demek ki görmek istediklerini görüyorlar. Nadir’in durumuna bakacağız öyle bir şey yapmışsa gereken cezasını vereceğiz. Hiçbir oyuncunun sahada eksik bırakma lüksü yok. Yasin’in sorun değil ama Nadir’in önemli durum. 9 kişi kaldıktan sonra sadece savunan bir takımdık. Yakalayabilirsek kontrayla gol bulmaya çalıştık ama bunda da başarılı olamadık. Son ana kadar sahada mücadele eden oyuncularım vardı. Onları tebrik ediyorum Beşiktaş'ı da galibiyetinden tebrik ediyorum. İnşallah ikinci yarıda iyi futbol oynayan Gençlerbirliği izlemek için çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.
“Hata bu oyunun olmazsa olmazı” Hakem hataları hakkında da konuşan Hamzaoğlu, “Bir araya gelmeyi başarmamız lazım. Birlikte bazı kararlar almamız gerekiyor. Belki radikal kararlar almamız gerekiyor. Hakem hatası her zaman bu oyunun içinde olacak bunu yok edemezsiniz. Bu oyunun bir parçası. Oyuncu hata yapacak hakem de hata yapacak bizde hata yapıyoruz. Hata bu oyunun olmazsa olmazı. VAR sistemi çıkarken de söyledim. Biz önce kendimizi değiştirmemiz lazım, birbirimizi sevmemiz, hatasıyla kabul etmeyi öğrenmemiz lazım. Hakem hatalarını konuşmayalım ben varım. Herkes iyi niyetli bu işi düşünsün ve güzel olması için çaba sarf etsin yapılan her türlü hatayı kabul ederim. Ama bunun için bir karar almamız gerekiyor. Yoksa sürekli birbirimizi eleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada ortada” şeklinde konuştu.
“Hakemler baskı altında çok hata yapıyorlar” Takımda herhangi bir disiplin sorunu olduğunu düşünmediğini belirten tecrübeli teknik adam, “Antrenmanlar ve kamplar gayet iyi geçiyor. Maçta bazı etkenler buna sebep oluyor. Hakemlerin hata yapmasına da biz sebep oluyoruz. Sürekli baskı altına almaya çalışıyoruz. Özellikle büyük takımlarda bunu yapıyorlar. Hakemlerde baskı altında daha çok hata yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
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