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- İSTANBUL



- Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, seyredenlere zevkli bir maç izlettiklerini söyledi.



Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı ve elendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, “Zevkli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. İlk maçta olumlu eleştiriler aldık. Son dakikalar biraz dikkatli olsak uzatmaya götürebilirdik. Maçın başında 3-4 net pozisyonumuz var. Önde başlayabilseydik daha tempolu maç olabilirdi. Buradan huzurlu bir şekilde ayrılıyoruz. Çok değerli oyuncu topluluğuna sahibim. Hepsi bugün beni memnun etti” diye konuştu.



