Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hamdi Yılmaz: “Zevkli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum”

Hamdi Yılmaz: “Zevkli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum”

Hamdi Yılmaz'ın açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, seyredenlere zevkli bir maç izlettiklerini söyledi.

Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı ve elendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, “Zevkli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. İlk maçta olumlu eleştiriler aldık. Son dakikalar biraz dikkatli olsak uzatmaya götürebilirdik. Maçın başında 3-4 net pozisyonumuz var. Önde başlayabilseydik daha tempolu maç olabilirdi. Buradan huzurlu bir şekilde ayrılıyoruz. Çok değerli oyuncu topluluğuna sahibim. Hepsi bugün beni memnun etti” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından KarelerAytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı