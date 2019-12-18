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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hamdi Yılmaz: “Yeni Malatyaspor’dan çok daha iyi bir futbol oynadık”

Hamdi Yılmaz: “Yeni Malatyaspor’dan çok daha iyi bir futbol oynadık”

Hamdi Yılmaz'ın açıklamaları

( ANKARA ) - - Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz:- “Kötü sonuçların alındığı bir yerde zemini ön plana çıkarıyorlar” ANKARA

Dera Basın Toplantısı Toplantı Rektör Serzeniş 


- Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalarak kupadan elenen Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, “Malatyaspor’dan çok daha iyi bir futbol oynadık” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, “Bugün Malatyaspor’dan çok daha iyi bir futbol oynadık. Futbolcularımı kutluyorum. Turu atlayabilecek skoru da yakaladık. Fakat gol atabileceğimiz bir pozisyonda topu kaptırarak gol yedik. Kişisel bir geri pasta 2. golü yedik. Oynadığımız futbolun neticesi bu değil. Biz elimizle turu Malatyaspor’a hediye ettik” diye konuştu.
“Kötü sonuçların alındığı bir yerde zemini ön plana çıkarıyorlar” Sergen Yalçın'ın zemin eleştirilerine de cevap veren Yılmaz, Aktepe Stadı'nın zemininin FIFA sertifikalı olduğunu dile getirerek, “Buraya gelen takımlar saha serzenişinde bulunuyorlar. Burası FIFA tarafından sertifikalı bir stat. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da senede 2 kez denetleniyor. Galatasaray ile bu statta oynadık. Hiç kimse bir şikayette bulunmadı. Kötü sonuçların alındığı bir yerde zemini ön plana çıkarıyorlar. Burası futbola elverişli. Federasyonun müsaadesi ve FIFA’nın sertifikasıyla burada oynamaya devam edeceğiz. Oynadığımız oyuna gölge düşürülmesin. Malatyaspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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