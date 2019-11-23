Hamdi Yılmaz: “Takım oyununu ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesiyiz”



- Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, takım oyununu ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesi olduklarını belirterek, “Bundan sonraki maçlara konsantre olup amacımızı daha yukarıları taşıyarak bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Keçiörengücü, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Maç beklediğimiz gibi geçti, fakat skor öyle değildi. Gel gitli, rakipten daha fazla pozisyon bularak oynadık. Ne var ki biz hücuma çıkarken sonlandırmak istediğimiz bir pozisyonda topu kaybettik. Uzun bir top ve ummadığımız bir şekilde topu ağlarda gördük. İkinci yarıya da gol için başladık. Son dakikada bir net pozisyon daha kaçırdık. Bu yakaladıklarınızı gole çeviremiyorsunuz futbolun doğasında olan şey mağlubiyetle ayrılıyorsunuz. Biz buraya puan ve galibiyet için geldik. Bunun için de çaba gösterdik. Takım oyununu ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesiyiz. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlara konsantre olup amacımızı daha yukarıları taşıyarak bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.



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