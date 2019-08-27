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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Halilağa 5. Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Süleyman Aykırı oldu

Halilağa 5. Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Süleyman Aykırı oldu

baş pehlivanların müsabakası

Köy Muhtarı Ödül Töreni Akkale Başpehlivan Güreş 

-başpehlivanın konuşması
-ödül töreni

- ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan İlçesine bağlı Halilağa köyünde düzenlenen 5. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Serhat Gökmen’i yenen Süleyman Aykırı başpehlivan oldu. Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde köy muhtarı Necdet Alkan’ın tertip ettiği 5. Yağlı pehlivan güreşlerine 14 Başpehlivanın yanı sıra 200 sporcu katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan dua ile başlayan güreşlerin bu yılki Ağalığını Bigalı iş adamı Necdet Keskin yaptı. Halilağa köyünde düzenlenen 5. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Serhat Gökmen’i yenen Süleyman Aykırı başpehlivan oldu. 3’üncülüğü Güngör Ekin ile Orhan Okulu paylaştı. Güreşleri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Yakup Köse, Çan STK temsilcilerinin ile güreş severler izledi. Önümüzdeki yıl yapılacak güreşlerin ağalığını ise 30 bin lira ödeyerek Prof. Dr. Şevki Erdem aldı.
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