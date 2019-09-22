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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Hakan Kutlu: “Bu maçın getirisi büyük”

Hakan Kutlu: “Bu maçın getirisi büyük”

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu açıklama

- Hakan Kurtlu: “Bu maçın getirisi büyük” GİRESUN

Rektör 


- TFF 1.Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk eden Giresunspor, karşılaşmadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, değerlendirmede bulundu. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yaptığı değerlendirmede, “Bizim için önemli bir maçtı. Takım dört haftadır kazanamıyordu. Maçın başında da maç kazanamamanın vermiş olduğu gerginlikle sahaya çıktık. Geriye düştüğümüz dakikadan sonra takımın verdiği reaksiyon bizi memnun etti. Böyle bir maçta alınan bir puan üç puandan daha mutlu etti. 1-0 geriye düşmüş ve dört maçın stresiyle verilen bu reaksiyon önemliydi. 1-1’den sonra 4-5 tane net pozisyonlar vardı atamadık. Bu maçın getirisi büyük. Taraftarların önünde oynadık. Onların desteği çok önemli. Onları yanımıza çekmek önemli. Eksiklerimiz var mı evet. Bu oyuncu grubu hele hele 1-0 geriye düşüp bu reaksiyonu veriyorsa bu işi bu sene yapacak” dedi.

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