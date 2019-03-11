-- Antrenmandan detay



- Hakan Keleş: "Puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." SİVAS



- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bizim için zor bir maç olacak. Fenerbahçe'nin durumu ortada güçlü bir takım, iyi bir kadrosu var içeride de baskılı oynuyorlar fakat biz deplasmanları seviyoruz. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız iyi oyunumuzu devam ettirip oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlıkları süren Muhammet Demir ve Arouna Kone katılmadı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Malatya maçı bizim için önemli bir maçtı. İçeride kaybetmiyorduk bir Antalya'ya kaybettik. Malatya maçında 2-0'lık skor, güzel bir oyunla üç puanı aldık. 34 puan yaptık şimdi tabii belli bir puan barajını yakalayabilmek için 40 puanın üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu hafta Fenerbahçe maçı var. Onun hazırlıklarına başladık. Bizim için zor bir maç olacak. Fenerbahçe'nin durumu ortada güçlü bir takım, iyi bir kadrosu var içeride de baskılı oynuyorlar fakat biz deplasmanları seviyoruz. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız iyi oyunumuzu devam ettirip oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

Sakatlığı devam eden ve son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında riske edilmeyen Arouna Kone'nin durumu hakkında bilgi veren Keleş,"Biz Kone'yi Fenerbahçe maçı için dinlendirmedik. Bir sonraki maç Kayseri maçı olsa Kayserispor maçı için dinlendirmiş olacaktık. Kone'nin oynama durumu çok azdı. Onun için dinlendirdik oda Fenerbahçe maçına denk geldi. Hazır değil yine antrenmanlara çıkacak ondan sonra değerlendireceğiz" diye konuştu.

"40 puan barajını aşmak istiyoruz" Ligde 40 puan barajını aşmak istediklerini ifade eden Keleş, "Maç maç bakıyoruz. Yukarı ile aşağısı arasında çok bir puan farkı yok seriye bağlayan takım hedefte değiştiriyor. Biz de Fenerbahçe'den puan veya puanlar alıp hedefimizi farklı bir yere yönlendireceğiz" şeklinde konuştu.



