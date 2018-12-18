Hadziahmetovic: “Devre arasına iyi yerde ve moralli girmek istiyoruz”

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- Atiker Konyaspor’un Boşnak oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Akhisarspor maçından iyi bir sonuçla ayrılarak devre arasına moralli girmek istediklerini söyledi.



Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman öncesinde konuşan Amir Hadziahmetovic, uzun bir sakatlık döneminin ardından süre almaya başladığını ve hem takım hem de kendisi adına başarılı bir dönem olacağına inandığını söyledi.



Sakatlığının tamamen geride kaldığını ifade eden Amir Hadziahmetovic, “Sakatlığımdan sonra neredeyse bir yıla yakın bir sürede tedavim devam etti. Ama Allah’a şükürler olsun ki sakatlığım tamamen geçti. Bu sürede hocalarımızdan ve sağlık ekibimizden çok iyi destek aldım. Süreci iyi değerlendirdim. Şimdi ise dakika ve forma şansı bulmaya başladım. Umarım bu şansı devam ettirir forma giymeye devam ederim” dedi.

“Kasımpaşa maçında iyi oynadık” Hafta sonu sahalarında oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Kasımpaşa maçını da değerlendiren Hadziahmetovic, “Tabii ki Kasımpaşa’ya karşı zorlu bir maç oynadık. İyi bir takımları var. Ama iyi bir maç oldu. Kazanma karakterimizi ve oyun disiplinimizi sahada en iyi şekilde gösterdiğimize inanıyorum. Maçın özellikle ikinci yarısını çok iyi oynadık. Kazandık. Görüldüğü gibi lig ikincisinden 4, üçüncüsünden 2 puan gerideyiz” diye konuştu.

Yeşil-beyazlı oyuncu, ilk yarının son maçında deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçı ile ilgili olarak da, “Çok zor bir deplasman maçının bizi beklediğine inanıyorum. Çünkü kendi evlerinde iyi oynayan ve kazandıkları puanların çoğunu evinde kazanan bir takım. Umarım bu maçtan iyi bir sonuçla ve galibiyetle ayrılır, devre arasına moralli ve en iyi yerde en fazla puanla gireriz” şeklinde görüş belirtti.

Hadziahmetovic, ligde takımların puanlarının birbirlerine çok yakın olduğunun hatırlatılması üzerine, “Son haftalarda aldığımız iyi sonuçlar var. Üst sıralardayız. Tabii ki herkes mutlu. Bu durum oyunculara da iyi yansıyor. Umarım iyi bir performans sergiler ve sezonu da en iyi yerde tamamlarız” ifadelerini kullandı.

