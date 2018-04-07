Gümrükçüoğlu, Trabzonspor ve Kayserispor taraftarlarıyla bir araya geldi - TRABZON
- Kayserispor taraftarlarından detay görüntüler - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kayserisporlu taraftarları ziyaret etmesi - Kayserispor taraftarlarına ile Olimpiyat Parkı'nda yemek verilmesi - Trabzon spor ve Kayserispor taraftar gruplarının sözcülerinin konuşmaları - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu'nun konuşmasıGümrükçüoğlu, Trabzon spor ve Kayserispor taraftarlarıyla bir araya geldi - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu: - " Trabzon spor ve Kayserispor arasındaki bu anlayışın Türkiye ve dünyadaki tüm kulüplere örnek olmasını istiyoruz"TRABZON(AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, " Trabzon spor ve Kayserispor arasındaki bu anlayışın Türkiye ve dünyadaki tüm kulüplere örnek olmasını istiyoruz." dedi. Gümrükçüoğlu, Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzon spor - Kayserispor karşılaşması için kente gelen Kayserispor taraftarı ile Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen yemekte bir araya geldi.Taraftarlarla sohbet eden Gümrükçüoğlu, "Hem Trabzon spor'umuz hem Kayserispor'umuz adına konuşan kardeşlerim sporun, futbolun fair play, barış ve kucaklaşma olduğunu mesajını bu şehirden dünyaya verdiler. O bakımdan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu. Gümrükçüoğlu, Kayserispor ile Trabzon spor taraftarlarının dostluğunun önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:" Trabzon spor ve Kayserispor arasındaki bu anlayışın Türkiye ve dünyadaki tüm kulüplere örnek olmasını istiyoruz. 2010 - 2011 sezonunun gerçek şampiyonu nasıl Trabzon spor ise hakkı ve adaleti isteyen herkesin bu hakkı teslim etmesinin o barışın, o kardeşliğin ana yolunu açacağına, temiz futbolla birlikte bütün futbol kulüplerimizin çok daha büyük başarılara ulaşmasına vesile olacağına inanıyoruz." Trabzon spor taraftarları adına konuşan Bekir Kodalak ise iki camia arasındaki dostluğa dikkati çekti.Kayserispor Kapalı Kale Derneği adına konuşan Alper Türkmen de Trabzon spor taraftarlarına ve başkan Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti.