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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
GSYİAD’dan İhlas Haber Ajansı’na 2 ödül

GSYİAD’dan İhlas Haber Ajansı’na 2 ödül

Ödül töreninden detaylar

- İSTANBUL

Yarış Ödül Töreni İhlas Muhabir Şampiyon 


- Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen sarı-kırmızılı kareler fotoğraf ve video yarışması gerçekleşti. İhlas Haber Ajansı, fotoğraf ve video kategorisinde 2 ödül birden kazandı. Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen sarı-kırmızı kareler fotoğraf ve video yarışması gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in de katıldığı ödül töreninde İhlas Haber Ajansı, 2 dalda ödüllendirildi. İHA foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu, fotoğraf dalında ödüle layık görülürken, İHA muhabiri Uygar Aydın da, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk kutlamalarında Florya’da çektiği görüntülerle, görüntü dalında ödül aldı. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu takdim etti.
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