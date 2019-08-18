Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsü

Göztepe'de mağlubiyet üzüntüsü

-Tahsin Tam basın toplantısı

( İZMİR ) İZMİR

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı 


- Süper Lig’in açılış haftasında sahasında Antalyaspor’a kaybeden Göztepe’de Yardımcı Antrenör Tahsin Tam mağlubiyeti ilerleyen haftalarda telafi edeceklerini söyledi.

Süper Lig’e Antalyaspor yenilgisiyle başlayan Göztepe’de maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yardımcı Antrenör Tahsin Tam, sezona galibiyetle başlayamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.
Tam, “Maça istekli başladık ve kazanmak istiyorduk. Golü yedikten sonra gerekli pozisyonları bulamadık. Fiziksel olarak zorladık ama rakibimiz bize fırsatı vermedi. Tipik beraberlik maçıydı. İlk maçta seyircimize 3 puan elde hediye etmek istiyorduk. İlk maçı kaybetmek üzücü ama ilerleyen haftalarda bunu telafi edecek bir ekibiz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başakşehir YıkıldıBaşakşehir Yıkıldı
Trabzon Buruk BaşladıTrabzon Buruk Başladı
Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!
Denizlispor-Galatasaray Maçından KarelerDenizlispor-Galatasaray Maçından Kareler
Liverpool - Chelsea Maçından KarelerLiverpool - Chelsea Maçından Kareler
Başakşehir Şampiyonlar Ligine Veda Etti!Başakşehir Şampiyonlar Ligine Veda Etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı