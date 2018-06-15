Göztepe 93 yaşında - İZMİR

- Kutlamalarda taraftarların meşale yakması - Havai fişek gösterisiİZMİR (AA) - Göztepe Kulübü'nün 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Sarı - kırmızılı taraftarlar, Göztepe Kulübünün 93. kuruluş yıl dönümünü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda aynı anda meşale yakarak kutladı.Göztepeli taraftarlar, kulübün kuruluş tarihine atfen saat 19.25'te Güzelyalı sahilinde toplandı, burada çocuklar için yüz boyama etkinliği gerçekleştirilirken çeşitli gösteriler sunuldu.Kutlamalar nedeniyle 20.00 - 24.00 saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğe kapatıldı ve Halkapınar - Üçkuyular tramvayı sefer yapmadı.Saat 21.55'te Susuzdede Parkı'nda geri sayımla Göztepe'nin kuruluşu canlandırıldıktan sonra Göztepeli taraftarlar, ellerindeki meşaleleri yakarak kulübün 93. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlamalar denizden yapılan havai fişek gösterisiyle devam etti.Kutlamaları Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve futbolcular da denizden takip etti.Göztepe Kulübü, 1925 yılında Altay'ın Aydın'da katıldığı spor müsabakasında yönetimde bulunan Ferit Bey'e söz hakkı verilmemesi sonucu, dönüş yolunda trende çıkan anlaşmazlıkların ardından Altay'da futbol oynayan Nebil ile Vedat kardeşler, Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati Bey ve Nusret Bey'in ön ayak olmasıyla kuruldu.14 Haziran 1925 tarihinde, vapur iskelesi yanındaki Mez Gazinosu'nda toplanan Göztepe semtinin ileri gelenleri ve gençler, Göztepe Futbol Takımı'nı kurar. Yapılan ilk kongrede, Göztepe fahri başkanlığına o dönemin Valisi Kazım Dirik seçilir. Sarı - kırmızılı ekip uzun bir aradan sonra geçen sezon yükseldiği Süper Lig'i 6. tamamladı.