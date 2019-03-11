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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Golf: Sebahat Özaltın Ladies Turnuvası - ANTALYA

Golf: Sebahat Özaltın Ladies Turnuvası - ANTALYA

- Ödül töreninden görüntüler - Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın'ın açıklamasıGolf: Sebahat Özaltın Ladies Turnuvası - Belek Turizm Merkezi'nde 7 ülkeden 70 kadın sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın şampiyonu, Beyhan Benardete olduANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası'nda şampiyonluğa Beyhan Benardete ulaştı.Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübünde yapılan organizasyonda, 7 ülkeden 70 sporcu mücadele verdi.Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen ve bu yıl ilki yapılan turnuvada, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten sporcular yer aldı.Turnuvanın Gros kategorisinde Beyhan Benardete 72 skorla birinci olurken, ikinciliği 67 skorla Daria Horokhovska (Rusya), üçüncülüğü ise 64 skorla Elvira Rastvorseva (Rusya) elde etti.Öte yandan, A kategorisinde 79 skorla Beyhan Benardete, B Kategorisinde 76 skorla Veronika Rastvorseva (Rusya), C kategorisinde ise 79 puanla Olena Teslenko (Ukrayna) turnuvayı ilk sırada bitirdi.Organizasyon sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın, yönetim kurulu üyeleri Yunus Özaltın, Elif Özdemir ve Melis Özaltın tarafından verildi.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Sebahat Özaltın, bu tür organizasyonlara öncülük ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Bundan sonra başka kulüpler tarafından da kadınlar için turnuvalar düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Özaltın, gelecek yıl organizasyona en az 250 sporcunun katılmasını beklediğini bildirdi.Özaltın, 10 yıl golf sporuyla ilgilendiğini ancak rahatsızlığı nedeniyle artık oynayamadığını aktarırken, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek adına bu turnuvanın geleneksel hale getirileceğini sözlerine ekledi.

İngiltere İsveç Kadın Sporcu Şampiyon Gori 

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