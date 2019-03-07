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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gökhan İnler ile Napoleoni, kadın futbolcularla bir araya geldi - İSTANBUL

Gökhan İnler ile Napoleoni, kadın futbolcularla bir araya geldi - İSTANBUL

- Gökhan İnler ile Napoleoni'nin kadın futbolcular ile top oynaması - Genel görüntüler - Fotoğraf çekimiGökhan İnler ile Napoleoni, kadın futbolcularla bir araya geldi - Gökhan İnler ile Stefano Napoleoni, İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (İSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımları ile buluştuİSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehirli futbolcular Gökhan İnler ile Stefano Napoleoni, İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (İSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımları ile bir araya geldi.Pendikspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Medipol Başakşehirli futbolcular Gökhan İnler ve Stefano Napoleoni'nin yanı sıra Pendik Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nuri Sincanlı, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mustafa Kamil Özer ile Pendik Çamlık Spor, Tuzla Sahil Spor, Sapan Bağları Spor, Defne Spor, Dudullu Spor ve Anadolu Kartalları kulüplerinin sporcuları katıldı.
Kadın futbolcularla birlikte penaltı vuruşu kullanan İnler ve Napoleoni, daha sonra ise düzenlenen gösteri maçında kadın sporcularla mücadele etti.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İSEV Başkanı İnler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine değinerek, "Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'de kadın futbolu günden güne daha büyük bir gelişim gösteriyor ve bu dalda yapılan tüm başarılar sizin omuzlarınızda yükseliyor. Sporun tümünde gördüğümüz inanç ve adanmışlık hepimiz için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Kadın Futbolcu Kadın Sporcu Çekim Leon 

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