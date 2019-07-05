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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Giresunspor'un Erzurum kampı başladı - ERZURUM

Giresunspor'un Erzurum kampı başladı - ERZURUM

- Giresunspor'un Erzurum kampı başladı - Antrenmandan görüntü - Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin açıklaması - Genel ve detay görüntü Giresunspor'un Erzurum kampı başladı - Yeşil - beyazlı ekip, ilk antrenmanını Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiGİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi ilk kampına Erzurum 'da başladı.
Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk antrenman, koşunun ardından ısınma hareketleri ile sürdü.Teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.Yeşil - beyazlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı minyatür kale maçla tamamladı.Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Minyatür Rektör 

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