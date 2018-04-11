Gintare Petronyte: “Daha 40 dakika oynayacağız”

- Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın Litvanyalı oyuncusu Gintare Petronyte, taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, her şeyin bitmediğini, şampiyonluk için daha 40 dakikalarının olduğunu söyledi.
Galatasaray, Kadınlar Eurocup Finali ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği İtalyan temsilcisi REYER Venezia’yı 90-68’lik skorla mağlup etti ve avantaj yakaladı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Gintare Petronyte, “Taraftarlarımız bize çok iyi enerji verdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Şampiyon olmadık, daha ikinci maç var. O maça odaklanacağız. 40 dakika daha oynayacağız” diye konuştu. Petronyte, Venezia karşısında 25 sayı, 12 ribaundluk performans sergiledi.
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı