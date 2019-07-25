Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gevrek: “Rövanşı alıp turu geçeceğimize inanıyorum”

Gevrek: “Rövanşı alıp turu geçeceğimize inanıyorum”

Adil Gevrek Açıklama

- MALATYA

Allah Basın Mensupları 


- Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynadıkları NK Olimpija Ljubljana karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, rövanş maçında kazanarak turu atlayan takım olacaklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Adil Gevrek, sahalarında kazanmak istediklerini belirterek, “Aslında iyi başladık oyuna, çok şanssız bir gol yedik. Tabi bu ilk maç, rövanşı 1 Ağustos’ta olacak” dedi.
Yeni Malatyaspor’un henüz yüzde yüz hazır olmadığını gördüklerini de belirten Gevrek, “Yeni gelen oyuncular var. Buna rağmen iyi oynadık. Rakibi de tebrik ediyorum, önümüzdeki hafta rövanş maçını kazanmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi. UEFA maçı nedeniyle sezona erken başladıklarını belirten Gevrek, “Bu tür maçlar zor olur. Sonuçta 20 günlük kamp süresi geçirdik daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Oyun kalitesi ile yenmek istiyorduk, fizik olarak yüzde yüz hazır olmadığımızı gördük. Ama iyi bir takımımız var. İnşallah ikinci maçı alıp turu geçeceğimiz” sözlerini sarf etti. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade eden Gevrek, “2-3 oyuncu daha transfer yapabiliriz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı