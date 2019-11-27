Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı



- UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Getafa hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktörü Jose Bordalas yönetiminde maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda antrenman yaptı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde İspanyol ekibi koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Basın mensuplarına kapalı olan bölümde ise Getafa'nin Trabzonspor maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.



loading...