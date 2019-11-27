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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Getafe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenmandan detaylar

- TRABZON

Rektör Basın Mensupları 


- UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Getafa hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktörü Jose Bordalas yönetiminde maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda antrenman yaptı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde İspanyol ekibi koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Basın mensuplarına kapalı olan bölümde ise Getafa'nin Trabzonspor maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
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