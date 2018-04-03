Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sporda yılın onur ödülünü aldı

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- İSTANBUL



- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özel bir üniversitede düzenlenen ödül töreninde sporda yılın onur ödülüne layık görülürken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Bekir Okan Spor Özel ödülünün sahibi oldu. Okan Üniversitesi Spor Ödülleri 2017 düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Sporda yılın onur ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aldı. 2017 spor ödüllerinin verildiği törene Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakem Fırat Aydınus, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan katıldı.

Tuzla’da düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ödülünü Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan teslim aldı. Bekir Okan özel ödülüne ise Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz layık görüldü.

Ödül takdim edildikten sonra açıklama yapan Cengiz, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Burada çeşitli takım taraftarları var. Ayrıştırıcı sert sloganlar kullanırsak o taraftar nezdinde daha sert tepkilere neden olur. Bunu yıkmaya geldik. Bütün yöneticiler de benimle aynı zihniyette rakibe saygı duyarsanız kendinize saygı duyarsınız. Rakibiniz ne kadar güçlü ve doğru ise siz o kadar güçlü ve doğru olursunuz. Mücadele ettiğimiz bütün takımlara dostluk eşitlik içinde yarışma samimiyet ve şeffaflık diliyorum" şeklinde konuştu ‘Sporda yılın teknik adamı’ ödülünün sahibi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür ederek, “Bütün teknik adamların hak ettiğini düşünüyorum. Herkesin hizmeti var. Önemli olan uluslararası alanda başarı üretmektir” ifadelerini kullandı. 2017 yılının takımı ödülünün sahibi olan Beşiktaş Futbol Takımı adına ise Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ödülü alırken, yılın futbolcusu ödülü ise Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis’in oldu. Programa Fransa’da olduğu için katılmayan Gomis’in adına ödülünü Galatasaray Basın Koordinatörü Evren Göz aldı. Sporda yılın onur ödülüne ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Vakıfbak Kadın Voleybol Takımı, THY Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe Doğuş layık görüldü.

Fenerbahçe Doğuş adına Fenerbahçe Doğuş Takım Menajeri Cenk Renda ödülü alırken, Ampute Futbol Milli Takımı adına da ödülü Teknik Direktör Uğur Özcan aldı. 2017 Spor Ödülleri’nde ödül alanlar şunlar: Yılın onur ödülü: Dr. Osman Aşkın Bak, Vakıfbank, Ampute Futbol Milli Takımı, Fenerbahçe Doğuş Yılın futbolcusu: Bafetimbi Gomis Yılın takımı: Beşiktaş Futbol Takımı Yılın hakemi: Fırat Aydınus Yılın yöneticisi: Arif Ümit Öztürk Yılın sporcusu: Ramil Guliyev Yılın teknik adamı: Şenol Güneş Yılın koçu: Zejko Obradovic Yılın yöneticisi: Arif Ümit Öztürk

