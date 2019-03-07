Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yunus Ersöz, Iğdır'da
- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz gelişi - Valilik ziyareti - KYK ziyareti - Gençlik Merkezinde Kafkas Halk oyunları gösterisi - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz'in konuşmasıGençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz: - "Kapalı ve açık spor salonlarıyla gençlerin daha çok spor yapmasına imkan sağlayacak alanları gençlik merkezlerimizde oluşturmayı amaçlıyoruz"IĞDIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Kapalı ve açık spor salonlarıyla gençlerin daha çok spor yapmasına imkan sağlayacak alanları gençlik merkezlerimizde oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi. Bir takım temaslarda bulunmak üzere Kars'tan kara yoluyla Iğdır 'a geçen Ersöz, Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti.Valilik ziyaretinin ardından beraberinde Vali Ünlü, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan ve Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit ile geçen gün açılışı yapılan Millet Kıraathanesi'ni gezen Ersöz, burada kitap okuyan gençlerle sohbet etti.Daha sonra Iğdır Kredi Yurtlar Kurumunu ziyaret eden Ersöz, buradan da Iğdır Gençlik Merkezine geçerek gençlerle bir araya geldi.Ersöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak "Spor Türkiye Projesi" kapsamında herkesin spor yapmasını amaçladıklarını belirterek, "Gençlik merkezlerimizi toplumu tamamen kucaklayan bir yapıda dizayn etmeyi amaçlıyoruz. Iğdır Gençlik Merkezimiz de oldukça başarılı. Kapalı ve açık spor salonlarıyla gençlerin daha çok spor yapmasına imkan sağlayacak alanları gençlik merkezlerimizde oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine odaklandıklarını ifade eden Ersöz, şunları kaydetti:"Gençlik merkezlerinin diğer bilgi evlerinden, halk eğitim merkezlerinden, belediye kültür merkezlerinden ayrılan bir yönü de olsun istiyoruz. Gençler buraya geldiğinde hangi yeteneklere sahip olduklarını ve bu yeteneklerini nasıl kullanabileceklerini öğrensin ve onların ihtiyaç duyduğu stratejik yönetim, analitik düşünme, planlama, karar alma teknikleri gibi alanlarda da onların meziyetlerini artırmak amacındayız. Bu manada toplumun tamamını da spor yapmaya yöneltme amacındayız."Gençlik merkezi programının ardından bazı sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Ersöz, daha sonra MHP'nin Tansu Çiller Caddesi'ndeki seçim bürosuna geçti.Burada MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve Iğdır Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel tarafından karşılanan Ersöz, bir süre partililerle sohbet etti.Daha sonra Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Ersöz, temaslarının ardından kentten ayrıldı.
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