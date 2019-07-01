Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarına başladı - ANKARA
- Oyuncuların sahaya çıkması - Fotoğraf çekimi - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ile röportaj - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ile röportaj - Oyuncuların sahada antrenman yapmasıANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başladı.
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