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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' öncesi bisiklet yarışı

Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' öncesi bisiklet yarışı

Gazze 'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" öncesi bisiklet yarışı

: - Bisiklet yarışına katılanlardan detaylar - Fetih Hareketi Ulusal İlişkiler Dairesi Temsilcisi Riyad Abdulvahid ile röportaj - Yarışmanın birincisi Muhammed Ataullah ile röportaj - Yarışın başlaması - Yarışmanın birincisi Muhammed Ataullah'ın ödülünü alması Gazze 'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" öncesi bisiklet yarışıGAZZE (AA) - Gazze 'de Filistinli grupların çağrısıyla cuma günü başlayacak "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi.
"Büyük Dönüş Yürüyüşü" organizatörleri tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 200 Filistinli genç katıldı.
Gazze sokaklarında pedal çeviren gençler, bisikletlerinin önüne "Dönüş ve ablukayı kırma yürüyüşü" yazılı çıkartmalar yapıştırdı.Fetih Hareketi Ulusal İlişkiler Dairesi Temsilcisi Riyad Abdulvahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yarışmayı, Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında tertip ettik. Tüm bu etkinliklerle amacımız, işgalcilere ve dünyaya, topraklarımıza dönüş hakkı konusunda ısrarcı olduğumuzu göstermek." dedi.
ABD'nin Filistin davasının tasfiyesi için aldığı kararları reddettikleri yönünde de mesaj verdiklerini aktaran Abdulvahid, bisiklet yarışının Gazze halkını yürüyüşe katılma konusunda teşvik ettiğini belirtti.
Yarışmanın birincisi Muhammed Ataullah da "Kazandığım birinciliği Filistinlilere hediye ediyorum ve onları cuma günü başlayacak yürüyüşe katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.
Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönebilmesi için 30 Mart'ta Gazze - İsrail sınırında barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" düzenlenmesi planlanıyor.

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