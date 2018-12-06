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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gazişehirli futbolcular, lise öğrencileriyle bir araya geldi

Gazişehirli futbolcular, lise öğrencileriyle bir araya geldi

Programdan detay görüntüler

Futbol Maçı Futbol Takımı Lise Öğrenci Öğrenciler Bayan Futbol Takımı 

-Mehmet Altıparmak'ın konuşması
-Futbolcuların açıklamaları
-Hediye ve çicek takdimleri
-Futbol sahasında küçük bir maç yapmaları

- GAZİANTEP

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Yardımcı Antrenör Erdal Güneş ve futbolcular Kerim Avcı, Muhammed Enes, Igor ile Femi Balogun Akkent Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Akkent Anadolu Lisesi Kadın Futsal Takımı'nın davetiyle okulu ziyaret eden Gazişehir ekibi öğrencilerin büyük ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Spor Toto 1. Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Gazişehir Gaziantep, Akkent Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okuldaki kadın futsal takımının davetiyle gerçekleşen organizasyonda öğrencilerin sevgi gösterisiyle karşılanan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve futbolcular öğrencilerin sorduğu sorulara da içtenlikle cevap verdi. Programda açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Bizleri buraya davet ettikleri için öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür ediyoruz. Burada öğrencilerle birlikte olmak bizim için büyük bir zevk. Ben çalışmaktan hiçbir şekilde yılmadım ve noktalara kadar geldim. Benim öğrencilere de tek tavsiyem var. Çalışın, çalışın, çalışın ve büyüklerinizi dinleyin. Başarmanın birinci şartı çalışmak. Ben buraya gelirken de çok şaşırdım. Okulumuzun bayan futbol takımının olduğunu öğrendim. Ben okul yönetimini, hocamızı ve bayan futsal takımını böyle işe imza attıkları için tebrik ediyorum" dedi.
"Süper Lig yolunda sizlerden destek bekliyoruz" Altıparmak ligde zor bir sürece girdiklerini ve bu yüzden destek beklediklerini de aktararak, "Gaziantep şehrindeki futbol potansiyelini buraya gelerek bir kez daha görme fırsatı yakaladık. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve sevgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Amacımız Gaziantep şehrini hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkarabilmek. Bunun için futbolcularımızla beraber çok sıkı çalışmalar gösteriyoruz. Sizlerden de bu süreçte bizlere her zaman destek olmanızı bekliyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Altıparmak ve futbolcular öğrencilerin sordukları soruları içtenlikle cevaplarken, program sonrası Kadın Futsal Takımıyla okulun sahasında küçük bir futbol maçı da yaptılar. Öte yandan Gazişehir Gaziantep tarafından okulun futsal takımına da malzeme yardımı yapılıp, genç sporculara hediye takdiminde bulunuldu.
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