Gazişehir Gaziantep taraftarları Spor Toto 1. Lig play-off finalini meydanda izledi - GAZİANTEP
- Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekrandan maç izleyen vatandaşlardan görüntülerGAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play - off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep , 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gaziantep 'te vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı izledi.
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