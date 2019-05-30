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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gazişehir Gaziantep taraftarları Spor Toto 1. Lig play-off finalini meydanda izledi - GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep taraftarları Spor Toto 1. Lig play-off finalini meydanda izledi - GAZİANTEP

- Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekrandan maç izleyen vatandaşlardan görüntülerGAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play - off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep , 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gaziantep 'te vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı izledi.

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