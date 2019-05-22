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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep, Play-Off maçı için kenetlendi

Gaziantep, Play-Off maçı için kenetlendi

Gazişehir kulübünün paylaştığı destek çağrısı görüntüleri

Sosyal Medya Otobüs Seferleri Twitter Öğrenciler Rektör 

-öğrencilerin takıma yönelik destek görüntüler

- GAZİANTEP

- Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında bugün saat 21.00’de Kalyon Stadyumu’nda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep için tüm şehir kenetlenmiş durumda. Gaziantep’te bu akşam oynanacak Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor Play-Off Yarı Final ilk maçı için heyecan hakim. Maç öncesi kentteki kurum ve kuruluş binaları, caddeler ve sokaklar bayraklarla süslenmiş durumda. Şehir protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile taraftarları maça davet edip destek çağrısında bulunuyor. Geçtiğimiz sezon da Süper Lig yolunda Play-Off oynayan ve bu fırsatı final maçında penaltılar soncu kaçıran Gazişehir Gaziantep bu sezon şansızlığını kırmak istiyor. Maç öncesi Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve futbolcular da taraftara yönelik çağrıda bulunurken, kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile destek istedi. Gazişehir Gaziantep’in twitter hesabından paylaşılan videoda kaptan Günay Güvenç’in sesinden taraftarlara Süper Lig yolunda yanlarında olmaları çağrısında bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti, MHP ve CHP Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazğlu’nun da aralarında olduğu pek çok kişi sosyal medya hesaplarından takıma destek paylaşımı yaparken taraftarları da maça davet etti. Öte yandan maç için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin belli noktalarından stadyuma saat 18.00’den itibaren ücretsiz otobüs seferlerinin düzenleneceği ve maça gelecek taraftarlara iftar için kumanya hazırlandığı belirtildi.
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