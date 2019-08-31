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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu - AKSARAY

Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu - AKSARAY

- Yarışların startının verilmesi - Tuz Gölü'ndeki koşu sırasında drone çekimiGarmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu - Tuz Gölü'nde düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gün yarışları başladıAKSARAY (AA) - Tuz Gölü'nde düzenlenen Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci ve son gün yarışları başladı.
Şereflikoçhisar Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda ilçe kaymakamı Sedat Yıldırım ile beraberindekilerin başlattığı ilk gün 100 mil yarışının ardından, maratonun ikinci gününde 10, 20, 40 ve 80 kilometre yarışlarının startı verildi.
Yerli ve yabancı 800 sporcunun katıldığı yarışlarda, tuzlu zemin üzerinde koşuldu.Saat 07.00'de 40 kilometre ve 80 kilometre yarışları, 09.00'da da 10 kilometre ile 20 kilometre yarışları start aldı.Toplam 5 ayrı kategoride düzenlenen maraton, yarın yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

Yarış Ödül Töreni Maraton Çekim Gori 

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