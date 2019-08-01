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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan görüntüler

Yumurta Doğum Günü Rektör 

-Futbolculardan detaylar
-Maçtan detaylar
-Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın doğum günü kutlamasından detaylar
-Genel detaylar

- - Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya yumurtalı doğum günü kutlaması İSTANBUL

- Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman sınırlı alanda taktik oyunla tamamlandı. Antrenmanda kaleciler ayrı çalışma yaptı. Antrenmanda futbolcuların hırslı ve neşeli halleri gözden kaçmadı. Antrenmana sakatlığı devam eden Şener Özbayraklı ile Emre Akbaba'nın yanı sıra izinli Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne katılmadı. Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya yumurtalı doğum günü kutlaması Galatasaray'da yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman öncesinde Şaş ve Davala için pasta kesildi. Futbolcular daha sonra antrenörlerin kafasına un döktü ve yumurta kırdı.
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