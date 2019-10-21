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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Galatasaray, Real Madrid maçına hazır - İSTANBUL

Galatasaray, Real Madrid maçına hazır - İSTANBUL

- Galatasaray'ın antrenmanından görüntülerGalatasaray, Real Madrid maçına hazır - Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı - Dünkü antrenmanda tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yapan Sofiane Feghouli, takım idmanına katıldıİSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı.Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde Real Madrid müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.Hafif ağrıları nedeniyle dünkü antrenmanda tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yapan Sofiane Feghouli, takım idmanına katıldı.
Cezayirli futbolcunun arka adalesinin sarılı olması dikkati çekti.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Real Madrid müsabakası, yarın saat 22.00'de başlayacak.

Bild Teknik Direktör İspanya Rektör 

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