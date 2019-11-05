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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını tamamladı - MADRİD

Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını tamamladı - MADRİD

- Antrenmandan görüntülerMADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının futbolcuları maçın oynanacağı Madrid 'deki Santiago Bernabeu Stadı’nda antrenman yaptı. Antrenmanı, sakatlığı nedeniyle Madrid 'de tedavi gören Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao da izledi.

Tiago 

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