Galatasaray Porto’ya hazır

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- İSTANBUL



- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında yarın evinde oynayacağı Porto maçının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 5’e 2 pas çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise Porto maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim bir süre sohbet etti.

