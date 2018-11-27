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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenmandan görüntüler

Aria Kar Yağışı Rektör 

-Detaylar

- MOSKOVA

- UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray, Lokomotif stadında son antrenmanını gerçekleştirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yönetiminde Galatasaraylı futbolcular, Lokomotif Moskova maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. İdmana Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik ve Sofiane Feghouli katıldı.
Teknik ve taktik çalışma yapan futbolcuların moralinin yüksek olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Fatih Terim futbolcularla özel olarak ilgilendi. Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından teknik ve taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
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