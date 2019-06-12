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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray’ın kupaları divanda sergilendi

Galatasaray’ın kupaları divanda sergilendi

Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupası detay

Hatıra Fotoğrafı Toplantı Futbol Takımı Divan Kurulu 

-Üyelerin ilgisi detay

- - Kupalar divan üyeleri tarafından yoğun ilgi gördü İSTANBUL

- Galatasaray Futbol Takımı’nın 2018-2019 sezonunda kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupaları divan kurulu toplantısında sergilendi. Galatasaray Spor Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilirken, toplantıda futbol takımının bu sezon kazandığı kupalar ile diğer kazanılan kupalar sergilendi. Sarı-kırmızılıların 2018-2019 sezonunda kazandığı 22. Spor Toto Süper Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası’na divan üyeleri yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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