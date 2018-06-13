Galatasaray'ın divan toplantısı başladı

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- İSTANBUL



- Galatasaray Spor Kulübü’nün Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısı, okunan gündem ile başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Basketbol Salonu'nda gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü’nün Haziran Ayı Olağan Divan toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu tam kadro yer aldı. Saygı duruşu ile devam eden toplantıda haziran ayında konuşulacak gündem maddeleri okundu. Öte yandan eski divan başkanı İrfan Aktar'a da hizmetlerinden ötürü divan madalyası verildi.

Gündemde ise şu maddeler bulunuyor: 1- Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması, 2- Divan Başkanlığı'na gelen evrakın okunması, 3- Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından, yeni dönem ile ilgili Yönetim Kurulu iş bölümü ve arzu edilen diğer konularda bilgi sunulması, 4- Güncel konular ve dilekler

