Galatasaray'ın borcu: 3 milyar 19 milyon 200 bin TL

-Detaylar



- İSTANBUL



- Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğu açıklandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Galatasaray Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu belirten Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin TL olduğunu açıkladı.

Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin TL olduğu ifade edildi. 31 Aralık 2018'de son olarak açıklanan borcun 2 milyar 825 milyon 800 bin TL, konsolide borç alacak farkı ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu ilan edilmişti.

