Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray'ın borcu: 3 milyar 19 milyon 200 bin TL

Galatasaray'ın borcu: 3 milyar 19 milyon 200 bin TL

Kaan Kançal'ın açıklamaları

Lyon 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğu açıklandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Galatasaray Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu belirten Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin TL olduğunu açıkladı.
Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin TL olduğu ifade edildi. 31 Aralık 2018'de son olarak açıklanan borcun 2 milyar 825 milyon 800 bin TL, konsolide borç alacak farkı ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu ilan edilmişti.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı