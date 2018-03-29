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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray Futbol Takımı'ndan anlamlı ziyaret

Galatasaray Futbol Takımı'ndan anlamlı ziyaret

Fatih Terim ve futbolcuların Galatasaray Yurdu'na ziyaretten detay görüntüler

- İSTANBUL

İsaf Rektör 


- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve futbolculardan Selçuk İnan ile Bafetimbi Gomis, Galatasaraylılar Yurdu’nu ziyaret etti. Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları Dr. Levent Şahin, Ümit Davala, Hasan Şaş, Kaptan Selçuk İnan ve Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile birlikte Florya’da bulunan Galatasaraylılar Yurdu’na ziyarette bulundu. Terim, yardımcıları ve oyuncular; yurttaki sakinlere çiçek hediye ederken, misafirlerin her biriyle yakından ilgilendi.
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