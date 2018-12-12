Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray eski yönetici Işın Çelebi’den genel kurul çağrısı

Galatasaray eski yönetici Işın Çelebi’den genel kurul çağrısı

Işın Çelebi'nin açıklamaları

- İSTANBUL

Devre Arası Toplantı Genel Kurul Cesar Kararsızlık 


- Galatasaray eski yöneticisi Işın Çelebi, Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu’nu acil olarak üç maddelik gündem ile devre arasında toplantıya davet etti. Galatasaray aralık ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski yöneticilerden Işın Çelebi, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) bildirgesi ve İddaa’dan elde edilen gelir hakkında konuşan Çelebi, “Kulüpler Birliği’nin yanlı tutumu, VAR’ın haksız kullanımı ve İddaa’nın ilginç durumu için Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu’nu acil olarak üç maddelik gündem ile devre arasında toplantıya çağırmalıyız. Bu konuda Galatasaray’ın açık ve net tutumunu cesaretle ortaya koymalıyız” diye konuştu.
Yapılan haksızlıkları Türkiye genelinde tartışmaları gerektiğini söyleyen Işın Çelebi, “Bölge toplantıları yapmalıyız. Bu haksız ve adaletsiz uygulamalara dur demeliyiz. Eyyamcılık anlayışının ne sonuçlar yaptığı ortadır. Eyyamcıları açığa çıkartmalıyız. Omurgasızlık ve kararsızlıkla başarı elde edilemez” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından KarelerAytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından Kareler
Galatasaray - Keçiörengücü Maçından KarelerGalatasaray - Keçiörengücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Galatasaray Maçından KarelerBeşiktaş - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı