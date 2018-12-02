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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Galatasaray derbi için yola çıktı

Galatasaray derbi için yola çıktı

Taraftarlardan detay

Tezahür Tezahürat 

-Otobüs çıkış detay

- İSTANBUL

- Galatasaray, Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisi için yola çıktı. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde dün Türk Telekom Stadyumu’nda son antrenmanını taraftarlara açık olarak gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, çalışmalarını tamamlamıştı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa giren sarı-kırmızılı kafile derbi için tesislerden ayrıldı. Tesislerde takımı uğurlamak için çok sayıda taraftarlar geldi. Taraftarlar meşale yakarak, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
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