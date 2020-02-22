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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray'dan derbi paylaşımı

Galatasaray'dan derbi paylaşımı

Galatasaray'ın paylaştığı video

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Sosyal Medya Toplantı 


- Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Galatasaray bu maç öncesinde saat 19.05'te derbiyle ilgili çalışmaların yer aldığı görüntüleri paylaştı. Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili video paylaştı. Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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