Galatasaray’da kasım ayı divanı başladı



- Galatasaray Kulübü'nün Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü, Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında başladı.

Toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro yer aldı. Hamamcıoğlu Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde vefat eden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için başsağlığı dileğinde bulundu. Divan toplantısının gündeminde şu maddeler bulunuyor: 1 - Ekim ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması, 2 - Divan Başkanlığı'na gelen evrakın okunması, 3 - Tüzük tadili ve diğer Divan Kurulu çalışma gurupları hakkında bilgilendirme, 4 - Kulübümüzü ilgilendiren önemli güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi, 5 - Kapanış

