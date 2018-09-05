-- Ali Şaşal Vural açıklama

-- Antrenmandan detaylar



- Gabriel Torje: "Avrupa kupaları oynamak için yardım etmek istiyorum" SİVAS



- Demir Grup Sivasspor'un transferin son gününde kadrosuna kattığı orta saha oyuncu Gabriel Torje, "Avrupa kupaları oynamak için yardım etmek istiyorum. Yurt dışından getirdiğim bu deneyimle, Süper Lig'deki deneyimimle bu takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece 4 puan toplayabilen Demir Grup Sivasspor milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada cumartesi günü 20'ncisi düzenlenecek Cumhuriyet Kupası'nda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kadroya transferin son gününde Dinamo Bükreş takımında katılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Torje de katıldı.

Sakatlığı bulunan Delvin N'Dinga'nın katılmadığı antrenman ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı.

Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gabriel Torje, "Sivasspor'a katılmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma katkı sağlamalıyım. Fit olmalı, çalışmalıyım. Sivasspor'un hedefleri doğrultusunda takıma yardım etmeliyim" ifadelerini kullandı. Sivasspor'un iyi bir taraftar topluluğu olduğunu söyleyen Rumen futbolcu, "Sivasspor'un iyi bir kadrosu, iyi oyuncuları, iyi hocası var ve Sivasspor'a gerçekten yardım etmek istiyorum. Avrupa kupaları oynamak için yardım etmek istiyorum. Yurt dışından getirdiğim bu deneyimle, Süper Lig'deki deneyimimle bu takıma katkı sağlamak istiyorum. Tüm maçlara taraftar arkadaşlarımızı davet ediyorum. Gelsinler bizi desteklesinler biz de daha çok mutlu olalım. Coşkulu oynayalım" diye konuştu.

Ali Şaşal Vural: "Takımımız gelecek vaat ediyor" Kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli kalecisi Ali Şaşal Vural puan almanın istenilen seviyede olmadıklarını ifade ederek, "Hedefimize ulaşamadık ama takım olarak iyi futbol oynuyoruz. Trabzon maçı ilk 45 dakika hariç 4 maçta da gayet iyi mücadele ettik. Çok pozisyona girdik. Gol atamadık ama istenilen her şeyi yaptık. Genel anlamında baktığımı zaman takımımız gelecek vaat ediyor. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece istediğimiz puanları elde edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Akhisar Belediyespor maçında yenilen gol sonrası oyundan düştüklerini anlatan Vural, "Üç puanı çok istiyorduk. Golde olunca biz de iyice geri çekildik. Çekilince de onlar da ateşle, heyecanla bize çok büyük baskı yaptılar. Beklemediğimiz bir şeydi ama ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım arkadaşlarım da iyi mücadele etti. Goller kaçtı ama bir puan kötü bir puan değil" diyerek sözlerini tamamladı.

