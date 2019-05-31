Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali - GAZİANTEP
- Spor Toto 1. Lig play - off finali - Sevinç gösterilerinden detaylarGAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play - off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1 - 1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep , Hatayspor'a penaltılarda 5 - 3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Gaziantep 'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanında maçı dev ekrandan izleyen vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.
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